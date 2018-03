Die Eßlinger Zeitung hat für ihre Abonnenten Kooperationsvereinbarungen mit den Partnern Wilhelma, Schwaben Park und dem Erlebnispark Tripsdrill ­getroffen.



Ab sofort können Eintrittskarten zum ermäßigten Preis in der EZ-Geschäftstelle am Marktplatz gekauft werden. Die Zusendung der Karten ist leider nicht möglich.



Abonnenten profitieren nicht nur von den hohen Preisvergünstigungen, sondern vermeiden auch das Anstehen am Kassenschalter.

Ein Besuch in der Wilhelma lohnt sich das ganze Jahr und bei jedem Wetter. Der Schwaben Park ist nicht nur für Wildwasser Bahn und Bayern Express bekannt. Die Schimpansenshow bringt jeden zum Staunen. Im Eintritt für Tripsdrill sind der Erlebnispark mit seinen über 100 originellen Attraktionen und das Wildparadies enthalten. Besonderes Highlight: die Holzachterbahn „Mammut“. Die Karten sind die gesamte Saison 2011 gültig.



Die ermäßigten Eintrittskarten erhalten Sie nur in unserer Geschäftsstelle am Marktplatz in Esslingen. Pro Kauf sind maximal vier Karten erhältlich. Familien mit mehr als zwei Kindern ausgenommen. Eine telefonische Bestellung und eine Zusendung der Karten ist nicht möglich. Die Karten können bar oder mit EC-Karte bezahlt werden.



Geschäftsstelle am Marktplatz, Esslingen

Marktplatz 6

73728 Esslingen

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 8:30 – 17:30 Uhr

Samstag 8:00 – 12:00 Uhr

Schwaben Park Tageskarten:

Erwachsene 15,00 €, statt 18,50 €

Kinder (4-11 J.) 13,00 €, statt 15,50 €

Senioren (ab 60 J.) 13,00 €, statt 15,50 €

Verzehrgutschein 8,00 €, statt 10,00 €

(Familien-Freitags-Tickets kosten regulär nur 14,50 €)

Saison 2011: 16. April bis 6. November

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Schwaben Park

73667 Kaisersbach

www.schwabenpark.de



Wilhelma Tageskarten:

Normaltarif 1.3. bis 31.10.2011

Erwachsene 9,20 €, statt 12,00 €

Kinder 6-17 J. 4,60 €, statt 6,00 €

Schüler/Studenten bis 28 J. 4,60 €, statt 6,00 €

Familienkarte 1 13,30 €, statt 18,00 €

(1 Elternteil + eigene Kinder)

Familienkarte 2 22,00 €, statt 30,00 €

(2 Elternteile + eigene Kinder)

Öffnungszeiten: ganzjährig täglich ab 8.15 Uhr

www.wilhelma.de



Tripsdrill Tageskarten:

Erwachsene 20,50 €, statt 23,00 €

Kinder (4-11 J.) 16,50 €, statt 19,00 €

Senioren (ab 60 J.) 16,50 €, statt 19,00 €

Saison 2011: 16. April bis 6. November

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Erlebnispark Tripsdrill

74389 Cleebronn

www.tripsdrill.de