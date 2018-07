Kann Champion Bernd Schneider seinen Titel verteidigen? Wie stark ist Mercedes Benz mit der neuen C-Klasse gegenüber dem neuentwickelten Audi A4 DTM? Und wie schlägt sich der zweimalige Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen in seiner dritten DTM-Saison? Zehn Rennwochenenden in ganz Europa umfasst der Kalender der DTM 2007. Sechs Läufe werden in Deutschland ausgetragen, jeweils einer in Spanien, in Großbritannien, den Niederlanden und in Italien.

Einer der Saisonhöhepunkte findet auf dem Nürnberger Norisring statt.

Als Abonnent der Eßlinger Zeitung können Sie dabei sein und einen faszinierenden Tag an der Rennstrecke verbringen. Nach der Busfahrt bei Ankunft nahe am Fahrerlager, kann vor dem eigentlichen Rennbeginn um 14 Uhr Motorenduft bei einem umfangreichen Rahmenprogramm geschnuppert werden.



Die Rückfahrt ist um 15.30 Uhr. Ankunft in Esslingen gegen 18.30 Uhr. Im Rahmen von AboPlus bieten wir diese Fahrt zum Spezialpreis von 59 Euro an, inklusive unten aufgeführter Leistungen. Gleich anmelden und dabei sein!

Unsere Leistungen

- Busfahrt in klimatisierten Reisebussen

- Ticket für die Steintribüne (Kat. Silber) mit Zugang zum Fahrerlager

- DTM Schlüsselanhänger und DTM Fan Radio (mit speziellen DTM Informationen über eine eigene Frequenz)

- kleines Präsent der EZ