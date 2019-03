Das Wagnis, sich dem Klang auszusetzen.

Das Staunen über musikalische Vielfalt.

Das Erlebnis, große Musik neu zu entdecken.

Die Liebe zum Detail.

Gemeinschaft zelebrieren.

Freude.

Schöne Einsamkeit.

Und Zukunft.

Ein großes Eröffnungskonzert in der Esslinger Stadtkirche, Tschaikowsky in der Werkstatt, Beyoncé’s Pop-Album LEMONADE neu arrangiert, eine große Oper in minimalistischer Besetzung, ein Abend mit persischer Klassik und Techno und ein inszeniertes Abschlusskonzert in den beeindruckenden Hallen der Zeitungsdruckerei – das PODIUM Festival 2019 bietet vom 2.–11. Mai ein sinnliches, spannendes und weitgespanntes Programm mit über 18 kammermusikalischen Konzerten, spektakulären Performances und herausfordernden Diskursveranstaltungen. Weitere Highlights: Das mitreißende Konzert ODE AN EUROPA am Europatag; das literarisch-musikalische Projekt SCHLAFES BRUDER mit zeitgenössischer und klassischer Musik; das Konzert JOHANNESPASSION bei dem Bach’s Werk in einer neuen und sehr besonderen Version für drei Musiker/innen, Chor und Publikum erklingt sowie das inszenierte Abschlusskonzert in der Bechtle Druckerei, bei dem das Publikum durch die Noteninstallationen des Künstlers Iñigo Giner Miranda geführt wird.



Im Rahmen von AboPlus erhalten Abonnenten exklusiv 15% Rabatt für folgende Veranstaltungen*:

3. 5. Eröffnungskonzert – Stadtkirche, 19.30 Uhr

4. 5. Tschajkowski in der Werkstatt, Autohaus Jesinger, 19 Uhr

4. 5. Lemonade, Komma, 22 Uhr

5. 5. The Gap, Scala, 17 Uhr

5. 5. Schlafes Bruder, Kaisersaal im Amtsgericht, 20 Uhr

8. 5. La Bohème, Central Theater, 19 Uhr

9. 5. ODE an Europa, Württembergische Landesbühne, 19.30 Uhr

10. 5. Johannes-Passion, Blarersaal, 19.30 Uhr

10. 5. Nachtkonzert, Franziskanerkirche, 22 Uhr

11. 5. Abschlusskonzert, Bechtle-Druckerei, 18 Uhr



