WILHELMA TAGESKARTEN

Erwachsene 14,00 € statt 16,00 €

Kinder 6-17 J. 6,50 € statt 8,00 €

Schüler/Studenten bis 28 J. 8,00 € statt 10,00 €

Familienkarte1 21,00 € statt 24,00 €

(1 Elternteil + eigene Kinder)

Familienkarte2 35,00 € statt 40,00 €

(2 Elternteile + eigene Kinder)

Ganzjährig geöffnet

Wilhelma

70376 Stuttgart

www.wilhelma.de

SCHWABEN PARK TAGESKARTEN

Erwachsene 20,00 € statt 21,50 €

Kinder (4-11 J.) 17,00 € statt 18,50 €

Senioren (ab 60 J.) 17,00 € statt 18,50 €

(Familien-Tickets für Freitag kosten regulär nur 17,50 € pro Person

und sind nur an der Parkkasse erhältlich)

Schwaben Park

73667 Kaisersbach

www.schwabenpark.de

RAVENSBURGER SPIELELAND

TAGESKARTEN

Erwachsene 31,50 € statt 34,50 €

Kinder (3-14 J.) 29,50 € statt 32,50 €

Senioren (ab 60 J.) 29,50 € statt 32,50 €

Ravensburger Spieleland

88074 Meckenbeuren/

Liebenau

www.spieleland.de

LEGOLAND TAGESKARTEN

Erwachsene 35,00 € statt 45,50 €

Kinder (3-11 J.) 33,00 € statt 40,50 €

Legoland

89312 Günzburg

www.legoland.de

TRIPSDRILL TAGESKARTEN

Erwachsene 27,50 € statt 31,50 €

Kinder (4-11 J.) 23,50 € statt 27,00 €

Senioren (ab 60 J.) 23,50 € statt 27,00 €

Erlebnispark Tripsdrill

74389 Cleebronn

www.tripsdrill.de

SEGWAY-TOUREN GUTSCHEINE

60 Minuten 54,00 € statt 59,00 €

120 Minuten 73,00 € statt 79,00 €

Voraussetzungen

Mindestalter 15 Jahre + Mofaführerschein oder

18 Jahre und Mofa-, Roller- oder Autoführerschein

balance2move

73728 Esslingen

www.balance2move.de

Diese vergünstigten Eintrittskarten

erhalten Sie nur in unserer Geschäftsstelle

am Marktplatz 6 in Esslingen. Nur so lange der Vorrat reicht.

Unsere Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 8.30 – 17.30 Uhr

Samstag: 8.00 – 12.00 Uhr

Eine telefonische Bestellung und eine

Zusendung der Karten ist nicht möglich.

Die Karten sind in der Saison 2018 gültig.