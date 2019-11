„Der perfekte Moment... wird heut verpennt“ Max Raabe weiß, wie man gute Lieder schreibt: man tut am besten nichts - selbst auf die Gefahr hin, dass man damit perfekte Momente verpennt. Nur so kann Raum für DEN perfekten Moment entstehen, in dem die Muse küsst.



Auf diese Weise entstand zusammen mit den „Popfachkräften“ Annette Humpe, Christoph Israel, Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Daniel Faust und Achim Hagemann das aktuelle Max Raabe-Album „Der perfekte Moment .. wird heut verpennt“. Erschienen im Oktober 2017, ist der Tonträger inzwischen mit Gold ausgezeichnet worden.



Aus dem Titelsong und der rasanten Raabe/ Hagemann Co-Produktion „Fahrrad fahr´n“ sind 2017/18 moderne Tonfilme entstanden .. also Musikvideos.

„Der perfekte Moment... wird heut verpennt“ ist auch der Titel des aktuellen Programms von Max Raabe & Palast Orchester. Mit Leichtigkeit verbindet sich die feine Ironie der Lieder aus den 20er und 30er Jahren mit dem schrägen Humor in „Raabe-Pop“- Songs wie „Guten Tag, liebes Glück“, „Ich bin dein Mann“ und „Willst du bei mir bleiben“.

Herr Raabe hat sich zur Unterstützung dieser Tour seinen Namensvetter aus der Tierwelt zur Seite geholt. Auf den Plakaten sieht man, wie Raabe Max und Rabe Rudi gemeinsam auf der Leitung sitzen, einen perfekten Moment genießen.