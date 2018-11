Am 13. Dezember endet die Festivalsaison 2014 mit dem Stuttgart Electronic Music Festival – kurz SEMF. Breits drei Stunden nach Vorverkaufsbeginn waren die vergünstigten Early Bird Tickets vergriffen. Das Line-Up wird angeführt von DJ-Legende Sven Väth, der nach wie vor zu den meistgebuchten DJs weltweit gehört. In diese Riege zählen auch Chris Liebing und Adam Beyer, die beide progressiven Techno europäischer Machart verkörpern. Weiter geben sich internationale Headliner wie Fritz Kalkbrenner – Bruder von Paul Kalkbrenner – Chris Liebing oder Joseph Capriati die Klinke in die Hand. Der Italiener Joseph Capriati gehört zu den Shootingstars des Technozirkus’. Mit Robin Schulz wartet ein neues Gesicht im Line-Up, der nach den Charts nun auch die SEMF-Bühne stürmen wird. Auch die Stuttgarter Szene ist mit vielen Local Heroes vertreten. Bereits zum fünften Mal ist Marius Lehnert mit von der Partie. Bekannt geworden ist er durch seine Residency im Rocker 33. Zum zweiten Mal steht Raphael Dincsoy, die gute Seele des Lehmann, an den Decks. Aber auch neue Talente aus der lokalen, süddeutschen Szene wie SHDW, Nemelka oder Ben Mütsch, feiern ihr Debut auf dem SEMF.

