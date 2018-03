Handball Open-Air Marktplatzturnier! Auf in die 44. Runde! Großes Handballturnier auf dem Esslinger Marktplatz vom 24. bis 26. Juli.



Auch im Jahr 2009 wird der Esslinger Marktplatz zur Bühne für attraktiven Handballsport werden. Profis und Minis kämpfen in spannenden Spielen um die Pokale. Für die Verpflegung und ein interessantes Rahmenprogramm am Spielfeldrand ist gesorgt.



Exklusiv für unsere Abonnenten haben wir 5 mal 2 ­­­VIP-Karten (eine VIP-Karte enthält den Eintritt inklusive Essen und Trinken im VIP Zelt) und 10 mal 2 Eintrittskarten plus einen Verzehrgutschein im Wert von 10 Euro verlost.

Je 2 VIP-Karten haben gewonnen:

Sandra Maucher, Esslingen

Siegfried Gehringer, Ostildern

Berthold Fessler, Esslingen

Dorle Benze, Esslingen

Ulrike Nödinger, Denkendorf

Je 2 Eintrittskarten plus Verzehrgutschein haben gewonnen:

Hubert Ottmayer, Esslingen

Regina Braun, Esslingen

Birgit Vetter, Altbach

Dieter Claren, Denkendorf

Heidi Valenta, Hochdorf

Willy Paradiser, Esslingen

Reinhard Fischer, Denkendorf

Inge Ulrich, Lichtenwald

Anja Kuschel, Wolfschlugen

Angela Strähle, Ostildern



Die Gewinner erhalten die Karten per Post.