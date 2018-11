Ensemble Osttirol, Duo Schlernwind und Marco Spiegl gastieren

am 8. Dezember 2018 in der Mehrzweckhalle in Lichtenwald zur

„3. Lichtenwalder Weihnacht“.



So war es der Wunsch von Rundfunkmoderator Michael Branik, der 2017 durch das Programm führte, dass die Lichtenwalder Weihnacht alle Jahre wieder stattfinden sollte. Diesem Wunsch wird gerne nachgekommen.

Dieses Jahr steht die 3. Lichtenwalder Weihnacht mit ihren teilnehmenden Künstlern ganz im Zeichen Tirols. Das Duo Schlernwind aus Südtirol, Marco Spiegl aus dem Tiroler Oberland und das Ensemble Osttirol aus Osttirol sind zu Gast in Lichtenwald. Sepp Agreiter und Sepp Profanter vom Duo Schlernwind leben im Seis am Schlern im schönen Südtirol.

Die beiden Musiker waren schon oft als Vorguppe bei Ihren Freunden den Kastelruther Spatzen zu Gast.

Durch ihre bodenständige Natürlichkeit, die gefühlvolle Stimmen, sowie die leidenschaftliche Interpretation ihrer Lieder, finden die beiden Volksmusiker auf einzigartige Weise den Schlüssel zu den Herzen vieler Menschen.

Das Ensemble Osttirol wurde im Frühjahr 2005 gegründet. Alle 5 Musikanten sind eng mit der Musik aus Oberkrain verbunden. Das Markenzeichen vom Ensemble Osttirol ist der unverkennbare Gesang der beiden Wibmer Brüder Peter und Lois dazu das perfekte Harmonikaspiel von Sepp Wibmer, gemischt mit dem gekonnten Gitarrenspiel – sowohl volkstümlich als auch modern – von Florian Obermoser und dem weichen Klang des Kontrabass von Robert Wieser.

Aus dem Tiroler Oberland kommt Marco Spiegl mit seiner steirischen Harmonika nach Lichtenwald. Erleben Sie gemeinsam mit den Künstlern einen unvergesslichen Konzertabend und lassen Sie sich mit den Liedern einstimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Beginn der Veranstaltung ist um 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr)Text

Tickets gibt es ab 30,50 Euro. Im Rahmen von AboPlus erhalten Abonnenten exklusiv 15% Rabatt für die „3. Lichtenwalder Weihnacht“ am 8. Dezember um 19.30 Uhr in Lichtenwald. Die vergünstigten Eintrittskarten erhalten Sie nur in unserer Geschäftsstelle am Marktplatz 6 in Esslingen. Eine Kartenreservierung ist unter Telefon 0711 9310-230 möglich, eine Zusendung der Karten jedoch nicht.