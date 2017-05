Stuttgart (red) - Ein schwerverletzter Motorradfahrer, eine leichtverletzte Autofahrerin und rund 33 000 Euro Schaden sind die Folgen zweier Verkehrsunfälle, die sich am Sonntagnachmittag auf der Mahdentalstraße ereignet haben. Zunächst war es gegen 15 Uhr infolge eines Wendemanövers einer 50-jährigen VW-Fahrerin zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Auto gekommen. Dabei erlitt die Frau im Tiguan leichte Verletzungen und an den Fahrzeugen entstand rund 8000 Euro Schaden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet, es kam zu entsprechenden Behinderungen. Um 16.25 Uhr krachte es schon wieder auf der Mahdentalstraße. Ein 20-jähriger Motorradfahrer hatte den unfallbedingten Rückstau zu spät bemerkt und vermutlich zu stark abgebremst. Hierdurch kam er zu Fall, löste sich beim Sturz aber von seiner Maschine, die zunächst einen Mercedes streifte und dann frontal gegen einen entgegenkommenden Audi prallte. Der 20-Jährige, der über die Fahrbahn schlitterte, erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25 000 Euro. Zur Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der Mahdentalstraße notwendig, die erst gegen 22.30 Uhr aufgehoben werden konnte. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die insbesondere von Motorradfahrern stark frequentierte Strecke aufwendig gereinigt werden.

