Stuttgart (seb) - Zwei Unfälle mit Stadtbahn-Beteiligung an einem Tag sind in der Landeshauptstadt schon die große Ausnahme, dass es gleich zweimal in der gleichen Straße kracht, gab es wohl noch nie - bis gestern. Sowohl in den Morgenstunden als auch am späten Nachmittag übersahen Autofahrer in der Neckarstraße im Stuttgarter Osten die rund 50 Tonnen schweren Züge.

Den ersten Zusammenstoß verursachte gegen 7.30 Uhr ein 32-jähriger Fahrer eines Elektro-BMW, der beim Linksabbiegen in der Neckarstraße mit einer Stadtbahn kollidiert ist. Der 32-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Villastraße. An der Kreuzung Metzstraße