Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Männer im Alter von jeweils 22 Jahren sind am frühen Montagmorgen in Stuttgart von einem Unbekannten niedergestochen und schwer verletzt worden. Die beiden hatten sich nach Auskunft der Polizei auf der Straße unterhalten, als plötzlich ein Unbekannter hinzukam, mit dem sie in Streit gerieten. Der Unbekannte zückte ein Messer und stach mehrmals auf die beiden Männer ein. Ein Opfer erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen und musste notoperiert werden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Sein Begleiter zog sich eine Schnittverletzung am Kopf zu und konnte nach kurzer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Täter