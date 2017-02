Stuttgart (red) - Nicht nur das Netz der Stadtbahn wächst stetig, sondern auch der Fahrzeugbestand der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Zu den vorhandenen 184 gelben Zügen kommen weitere 20 Exemplare dazu. Das erste davon ist nun in der Möhringer Hauptwerkstatt eingetroffen. Bis zum Spätherbst dieses Jahres soll die Stadtbahnflotte auf mehr als 200 Exemplare anwachsen.

Wohl kaum jemand würde es in Stuttgart auffallen, wenn sich unter den 40 Meter langen Stadtbahnwagen, die über die kommunalen Gleise flitzen, plötzlich einer mischt, der eine höhere Nummer trägt als 3539/40. Doch den Verkehrsfreunden in der Region entgeht so