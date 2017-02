Stuttgart (jps) - Der Energiekonzern EnBW will den Katzenbachsee und den Steinbachsee im Landschaftsschutzgebiet Glemswald aus Kostengründen verkaufen. So viel steht fest. Unklar ist jedoch weiterhin, wer der künftige Eigentümer der Gewässer wird. Sowohl die Gemeinderatsfraktionen von Grünen und SÖS-Linke-Plus als auch das Stuttgarter Wasserforum hatten unlängst den Wunsch geäußert, dass die Stadt die Seen kauft, um sie einer öffentlichen Nutzung zugänglich zu machen. Das Wasserforum ist allerdings inzwischen zu der Ansicht gelangt, dass die beiden Seen im Grund sowieso der Stadt zustehen, da sie nach wie vor Teil der Notwasserversorgung Stuttgart seien. Die EnBW müsse diese bei der Rückgabe der Wasserversorgung ebenfalls an die Stadt zurückgeben. Das Wasserforum fordert die Stadt deshalb auf, gegenüber der EnBW „den selbstverständlichen Anspruch auf die Seen geltend zu machen“. Bei der Stadt herrscht derweil noch keine Klarheit über das weitere Vorgehen. Man sei momentan noch dabei, genau auszuloten, ob und zu welchen Konditionen ein Kauf erfolgen könne, sagt Stadtsprecher Martin Thronberens. Wie lange dies noch dauern werde, sei offen.

