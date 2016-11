Stuttgart (dpa/lsw) - Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will mit Eltern, Schülern, Vereinen und Verbänden ohne Vorfestlegungen über die Zukunft der Ganzstagsschule in Baden-Württemberg diskutieren. Entscheidungen sollen beim sogenannten Ganztagsgipfel an diesem Donnerstag in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) aber noch nicht falle, wie Eisenmann am Mittwoch im Landtag sagte. Es solle dazu eine zweite Konferenz im Frühjahr geben. Grundsätzlich gelte es, erst zuzuhören und dann Entscheidungen zu treffen.

FDP-Bildungsexperte Timm Kern hält die bisherigen Formen der Ganztagsschulen für zu starr. Er forderte eine offene Ganztagsschule mit offenen Angeboten am Nachmittag, bei denen die Eltern selber entscheiden können sollen, an welchen Nachmittagen ihre Kinder die Schule besuchen. Faktisch könnten die Eltern derzeit nur zwischen Ganztag und Nicht-Ganztag wählen. Auch der Städtetag pochte zuletzt auf flexiblere Modelle der Ganztagsbetreuung. So sollten sich an großen Grundschulen der Ganztagsbetrieb und flexible Nachmittagsbetreuung nicht länger ausschließen.

Im Juli 2014 hatte der Landtag die Ganztagsschule im Schulgesetz verankert. Damit wurde sie fester Bestandteil im Bildungssystem. Bis dahin gab es die Ganztagsschule nur als Modellversuch. Mit dem Gesetz wollte die damalige grün-rote Landesregierung vor allem den Ganztagsbetrieb bei den 2400 Grundschulen vorantreiben.