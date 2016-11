Stuttgart (dpa/lsw) - Weil sie eine Ziege im Schrebergarten geschlachtet haben, hat die Polizei in Stuttgart zwei Männer vorläufig festgenommen. Den Ermittlungen zufolge schlugen sie dem Tier mit einem Hammer auf den Kopf und schnitten ihm die Kehle durch. Eine Spaziergängerin hatte am Sonntag die Schreie der Ziege aus dem Garten im Stadtteil Zuffenhausen gehört und die Polizei alarmiert. Die beiden 37 Jahre und 41 Jahre alten Männer hatten das Tier offenbar für ein Familienfest verwenden wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Kadaver und vier lebende Ziegen wurden beschlagnahmt.

