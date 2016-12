Stuttgart (red) - Gestern startete um 15.20 Uhr am Flughafen Stuttgart der zehnmillionste Passagier des Jahres 2016. Georg Fundel, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG), begrüßte die 35-jährige Maren Cohrs aus Stuttgart am Check-In ihres Fluges nach Berlin-Tegel. Sie erhielt einen Gutschein der Fluggesellschaft Eurowings im Wert von 250 Euro. In Stuttgart wurden bereits im Vorjahr 10 527 202 Fluggäste gezählt, ein Rekord in der Geschichte des Flughafens. Nun wurde zum zweiten Mal in Folge die Zehn-Millionen-Marke überschritten. „Wir freuen uns, dass wir bei den Passagierzahlen so gut unterwegs sind“, sagte Fundel. „Von Mai