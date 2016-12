Echterdingen (red) - Heute Nachmittag um 15.20 Uhr startete am Flughafen Stuttgart der 10-millionste Passagier des Jahres 2016. Georg Fundel, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) begrüßte die 35jährige Maren Cohrs aus Stuttgart am Check-In ihres Fluges nach Berlin-Tegel. Fundel gratulierte und überreichte einen Gutschein der Fluggesellschaft Eurowings im Wert von 250 Euro. In Stuttgart wurden bereits 2015 insgesamt 10.527.202 Fluggäste gezählt, ein Rekord in der Geschichte des Landesflughafens. Nun wurde zum zweiten Mal in Folge die 10-Millionen-Marke überschritten.

Fundel sagte: „Wir freuen uns, dass wir bei den Passagierzahlen so gut unterwegs sind. Von Mai bis Oktober hatten wir sechs Monate in Folge immer über eine Million Fluggäste. Das ist umso erfreulicher, als die Entwicklungen dieses Jahres wie zum Beispiel das Votum für den Brexit im Juni oder die Ereignisse in der Türkei im Juli die Tourismusbranche vor neue Herausforderungen stellen. Auch die zahlreichen Streiks in der jüngsten Vergangenheit schaden dem hohen Ansehen der Luftfahrt als zuverlässigem Transportmittel. Dass wir dennoch heute den zehnmillionsten Fluggast begrüßen konnten zeigt, dass Wirtschaft und Kaufkraft in Baden-Württemberg derzeit unverändert stark sind. “