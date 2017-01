Von Elke Hauptmann





Stuttgart - Verstopfte Straßen, volle Bahnen - Stuttgarts wirtschaftliche Stärke macht sich bemerkbar: Die Zahl der Berufspendler nimmt zu. Der Anteil derer, die in den angrenzenden fünf Landkreisen wohnen und in der Landeshauptstadt arbeiten, liegt bei knapp 70 Prozent. Gleichzeitig finden aber auch immer mehr Stuttgarter in der Region eine Arbeitsstelle.

Die Zahl der Pendler zwischen der Landeshauptstadt und dem Umland ist einer Analyse des Statistischen Amtes zufolge in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen - in beide Richtungen wohlgemerkt. Dass vor allem Auswärtige zum Arbeiten nach Stuttgart kommen, verwundert eigentlich nicht: Knapp 390 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte arbeiten im vergangenen Jahr in Stuttgart. Davon pendelten täglich mehr als 235 000 aus dem Umland ein, rund 30 000 mehr als vor zehn Jahren (+14,6 Prozent). Ihr Anteil an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten macht mittlerweile 60,4 Prozent aus. „Damit sind die Zahlen wieder auf vergleichbarem Niveau wie zu den Höchstwerten Anfang der 1990er-Jahre“, stellt Statistiker Michael Veller fest. Knapp 70 Prozent der Einpendler kommen aus den fünf Landkreisen der Region Stuttgart - die meisten (fast 49 000) aus dem Landkreis Ludwigsburg, gefolgt von Esslingen (rund 44 500) und dem Rems-Murr-Kreis (35 600). Erstaunlich ist, dass auch viele Einpendler - rund 46 000 und damit 20 Prozent - aus anderen Teilen Baden-Württembergs den langen Weg nach Stuttgart auf sich nehmen und weitere knapp 25 300 (gut zehn Prozent) sogar aus anderen Bundesländern zur Arbeit in die Schwabenmetropole fahren.

Die Erklärung für die gestiegene Zahl der Einpendler liegt auf der Hand: In den umliegenden Landkreisen finden viele Beschäftigte eher eine Wohnung und vielleicht auch eine günstigere als in der teuren Landeshauptstadt. Zudem wurde der öffentliche Nahverkehr ausgebaut. Wie viele Pendler jedoch tatsächlich Busse und Bahnen für ihren Arbeitsweg nutzen, ist statistisch nicht erfasst. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVD) verzeichnet zwar jedes Jahr Steigerungsraten, allerdings ist auch die Zahl der Kraftfahrzeuge, die täglich Stuttgarts Stadtgrenzen passieren, in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Der letzten Verkehrszählung im Oktober 2015 zufolge sind es täglich rund 827 000. Einer Umfrage der Statistiker zufolge fahren etwa 60 Prozent der Berufspendler mit dem Auto zur Arbeit nach Stuttgart - meistens allein.

Auffällig hohe Steigerungsraten sind bei den Auspendlern festzustellen, also bei jenen die in Stuttgart wohnen, zum Arbeitsplatz aber ins Umland fahren. Während im Jahr 2005 lediglich rund 57 400 Beschäftigte waren, wuchs ihre Zahl im Jahr 2015 auf knapp 81 900 an - was ein Plus von 42,7 Prozent bedeutet. „Trotz angespannter Wohnungssituation in Stuttgart nehmen offenbar immer mehr Menschen die mit dem Pendeln verbundenen Nachteile in Kauf“, so Veller. Stuttgart sei als Wohnort attraktiver geworden und generell ein steigendes Bedürfnis der Menschen nach Urbanität festzustellen. Gleich mehrere Studien bescheinigen Stuttgart, eine der lebenswertesten deutschen Großstädte zu sein. Wer hier gern wohnt, zieht so schnell nicht weg.

Die Zuwächse bei den Auspendlern sind in allen Landkreisen erheblich. Die meisten Stuttgarter fahren demnach zur Arbeit nach Esslingen (rund 18 000), Ludwigsburg (16 300) und Böblingen (13 300). Nach Göppingen pendelten im vergangenen Jahr zwar nur 1358 Beschäftigte, im Vergleich zu 2005 ist das aber eine Verdoppelung (+101,5 Prozent).

Beachtlich ist, dass schon mehr als jeder dritte Auspendler Arbeitswege weit über die Region hinaus auf sich nimmt. Ins restliche Baden-Württemberg fahren tagtäglich mehr als 10 500 Stuttgarter zum Job - ein Plus von 68,2 Prozent im Vergleich mit 2005. In andere Bundesländer pendeln weitere 12 600 Stuttgarter (+80,1 Prozent).