Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Asylsuchenden im Südwesten geht stark zurück. Von Januar bis September wurden insgesamt 27.973 Flüchtlinge gezählt, wie das Innenministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Im Vergleichzeitraum des Vorjahres waren es noch 52 789. Angesichts des Rückgangs kommt demnach auch die Zahl der Erstaufnahmeeinrichtungen im Land auf den Prüfstand. Von den insgesamt 21 Einrichtungen sind aktuell nur zwölf in Betrieb. Die anderen neun könnten bei Bedarf wieder kurzfristig in Betrieb genommen werden. Bis Jahresende soll ein Plan vorgelegt werden, wie es mit den Flüchtlingseinrichtungen weiter geht.

