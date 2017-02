Stuttgart (dpa/lsw) - Es ist ein zäher Abschied von der Kreide: Die für Fachleute zu langsame Digitalisierung an Deutschlands Schulen ist das Hauptthema der Bildungsmesse Didacta, die am Dienstag (10.00 Uhr) in Stuttgart eröffnet wird. Offene Fragen sind: Warum stehen in vielen Klassenzimmern noch Tageslichtprojektoren? Warum schreiben die meisten Lehrer noch mit Kreide an die Tafel? Kann es sein, dass heute nur jeder zehnte Lehrer in Deutschland täglich einen Computer nutzt? Bis zum 18. Februar werden in Stuttgart rund 90 000 Besucher zur fünftägigen Bildungsmesse erwartet, die von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) eröffnet wird. Rund 850 Aussteller aus 47 Ländern sind dabei. Lehrer, Erzieher und Ausbilder diskutieren bei 1500 Workshops, Vorträgen und Seminaren.

