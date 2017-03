Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts der aktuell hohen Zahl an Häftlingen will Justizminister Guido Wolf (CDU) das bekannte Hafthochhaus im Gefängnis Stuttgart-Stammheim doch noch weiter nutzen. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu versuchen, den Altbau so lange wie möglich weiter zu betreiben und damit möglichst viele Haftplätze zu erhalten“, sagte Wolf den „Stuttgarter Nachrichten“. In dem Bau waren in den 70er-Jahren die RAF-Gefangenen untergebracht. Er hätte eigentlich mit der Inbetriebnahme eines Neubaus geschlossen werden sollen. Dies könne er sich momentan aber nicht vorstellen, sagte Wolf. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nach Lösungen suchen müssen, an die bisher noch keiner gedacht hat.“

