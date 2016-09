Münster (red) - Ein Brand in einer Wohnung an der Elbestraße in Münster hat am Freitagnachmittag, 16. September, nach ersten Schätzungen einen Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Eine 31-jährige Frau hatte in ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss gegen 13.40 Uhr offensichtlich heißes Fett auf dem Herd, welches sich entzündete. Das Feuer breitete sich schnell innerhalb der Wohnung bis in den Dachstuhl aus. Der Frau gelang es gerade noch, die brennende Wohnung mit ihrem Kleinkind auf dem Arm eigenständig verlassen. Beide wurden von Rettungskräften zur Untersuchung vorsorglich in eine Klinik verbracht. Die herbeigerufene Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch den Ruß dürfte allerdings die Wohnung der Frau, wie auch eine Nachbarwohnung auf der gleichen Etage, vorerst nicht bewohnbar sein.

