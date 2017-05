Stuttgart (erb) - Die Lage am Immobilienmarkt wird in der Region Stuttgart immer angespannter, das schreibt die Hypovereinsbank in ihrem Wohnimmobilien-Marktbericht. „Angesichts historisch niedriger Zinsen und verstärkter Zuzüge in die Region, sehen wir bei Privatkunden eine steigende Nachfrage nach Wohnimmobilien zur Eigennutzung und als Kapitalanlage“, sagt Anja Herkner, Leiterin der Privatkunden Filiale der HypoVereinsbank in Stuttgart. Die Nachfrage steht einem gleichbleibenden Neubauangebot gegenüber.

Anzeige

Der Durchschnittspreis für eine neue Wohnung in guter Lage habe sich gegenüber dem Jahr 2011 um 40 Prozent erhöht und liege in Stuttgart mittlerweile bei rund 5000 Euro pro Quadratmeter.

Anzeige

Seit 2015 hat sich auch die Preisdynamik bei den Mieten weiter verstärkt. Bisher eher preisgünstige Lagen in mittleren und einfachen Stadtvierteln werden nun zügig teurer. Die Durchschnittsmiete für eine neuwertige Wohnung in guter Lage liegt mittlerweile bei 13,50 Euro pro Quadratmeter und damit der Bank zufolge rund 22 Prozent höher als noch im Jahr 2012. In der Stadt Esslingen habe sich der Neubau zwar wieder belebt, trotzdem werde für den Bedarf noch zu wenig gebaut. Auch in Böblingen und Sindelfingen sei der Druck am Wohnungsmarkt seit Jahren hoch.