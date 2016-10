Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart soll es in der Nacht zu Mittwoch regnen - damit sind die Wetterbedingungen für ein Ende des Feinstaubalarms von Mittwoch an günstig. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Montag in Stuttgart mit. Im Verlauf der Woche könne es einschließlich des Wochenendes immer wieder regnen und auch der Wind nehme zu. Dadurch kann die Konzentration von Stickstoffoxid und Feinstaub wieder unter die Grenzwerte sinken. In Stuttgart gilt seit Mittwoch für Kaminöfen und seit Donnerstag für Fahrzeuge Feinstaubalarm. Die Menschen sollen währenddessen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

