Stuttgart (dpa/lsw) - Die Wilhelma setzt voll auf ihr Wappentier und Asien: In einer „Elefantenwelt“ für bis zu 14 Tiere will der Stuttgarter Zoo in einigen Jahren eine asiatische Zuchtherde halten. Voraussichtlich kann aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit dem Bau begonnen werden, wie Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) am Montag sagte. Zunächst solle ein Gehege für asiatische Huftiere und ein asiatisches Dorf mit Haustierarten gebaut werden. In die Asienanlage sollen auch Nachttiere, Reptilien und Vögel einziehen. Die ersten Elefanten könnten 2024 einziehen. Weichen muss für diesen Schwerpunkt der Schaubauernhof mit teils bedrohten Nutztierarten. Der Streichelzoo soll in das asiatische Dorf integriert werden.

