Stuttgart (dpa/lsw) - Kurz nach dem Ende des bisher längsten Feinstaubalarms in Stuttgart geht er schon wieder los. Bereits ab Mittwochabend sollen Komfortkamine ruhen, in der Nacht zum Donnerstag geht es mit den Autos weiter. Grund sei ein nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre am Donnerstag und Freitag, teilte die Stadt Stuttgart am Dienstag mit.

Es bestehe die Gefahr, dass die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide überschritten werden. Der nach EU-Recht zulässige Grenzwert für Feinstaub liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am Tag. Am Montag hatte der Wert bei 55 Mikrogramm gelegen, mit fallender Tendenz. Erst in der Nacht zum Dienstag war der jüngste Alarm zu Ende gegangen.

Nach einem Beschluss der Landesregierung vom Dienstag ist der Betrieb von Komfortkaminen während des Feinstaubalarms künftig verboten. Bisher galt der Appell, diese nicht zu betreiben. Betroffen sind Kaminöfen und Kamine, die nicht alleinige Heizung sind. Es gibt aber Ausnahmen für moderne Anlagen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sind die 20 000 holzbefeuerten Kaminöfen und Kamine in Stuttgart nach dem Straßenverkehr die zweitgrößte Quelle für Feinstaub.

