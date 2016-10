Stuttgart (dpa/lbw) - Kurz vor Ende des Feinstaubalarms ist die Schadstoff-Konzentration in der Luft in Stuttgart wieder leicht angestiegen, berichtet die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) am Dienstag. Sie blieb nach deren Angaben aber dennoch unter der kritischen Grenze.

Demnach kletterte der Messwert am Neckartor am Montag auf 37 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Am vergangenen Freitag hatte der Wert mit 58 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zum 36. Mal in diesem Jahr über der Grenze von 50 Mikrogramm gelegen. Erlaubt sind maximal 35 Tage, an denen dieser Grenzwert überschritten werden darf.

Der Feinstaubalarm endet in der Nacht zum Mittwoch. Wie die Stadt am Montag mitgeteilt hatte, sind Autofahrer noch bis Dienstag um 24.00 Uhr aufgerufen, auf Busse und Bahnen umzusteigen. Damit soll die Luftverschmutzung mit Feinstaub und Stickoxiden möglichst gering gehalten werden. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zieht die vor allem durch Autos verschmutzte Luft am Mittwoch und Donnerstag deutlich besser aus dem Stuttgart Talkessel ab, so dass der erste Feinstaubalarm der Wintersaison wieder aufgehoben werden könne. Für Fahrzeuge galt er seit vergangenen Donnerstag.