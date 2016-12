Stuttgart (dpa/lsw) - Die Pause vom Feinstaubalarm in Stuttgart wird voraussichtlich schnell vorbei sein: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist spätestens Mittwoch schon mit dem nächsten Alarm zu rechnen - aber auch mit deutlich mehr Sonnenschein. Am Montag und Dienstag sorge noch eine Kaltfront für etwas Regen, dichte Wolken und Nebel, hieß es am Sonntag. Die Temperaturen halten sich dafür über dem Gefrierpunkt: Am Montag zwischen 3 und 8 Grad, am Dienstag noch bei um die 5 Grad. Laut einer Meteorologin vom DWD bleibt es zunächst frostfrei.

Die Wetterveränderung hatte am Wochenende für ein Ende des jüngsten Feinstaubalarms gesorgt. Am Freitag hatte der Messwert für Feinstaub am besonders belasteten Neckartor noch bei 107 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gelegen - der Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Am Samstag waren es laut Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 74 Mikrogramm.