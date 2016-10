Stuttgart (dpa/lsw) - Die Raserei auf Stuttgarts Partymeile Theodor-Heuss-Straße geht statistisch gesehen zurück. Von den zwei im Mai in Betrieb genommenen Blitzern wurden bislang 40 000 Verstöße registriert, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte: „Fast jeder hält sich an die Vorgaben, nur jeder hundertste Fahrer wurde geblitzt.“ Die Radargeräte kontrollieren, ob das Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde am Tag und 30 in der Nacht eingehalten wird. Unfälle mit Rasern hatten Anlass für das Sicherheitskonzept gegeben.

Die Sprecherin sagte weiter: „Die Autofahrer scheinen sich an das neue Limit gewöhnt zu haben.“ Es gebe immer weniger Verstöße und