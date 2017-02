Stuttgart (seb) - Das Stuttgarter Weindorf in Hamburg ist Geschichte (wir berichteten). Der Wengerter Fritz Currle will den Kontakt in die Hansestadt dennoch nicht abbrechen lassen. Auch um den Weinberg an den Landungsbrücken würde er sich weiterkümmern - wenn es noch gewünscht wird.

Mitte Januar verkündete der Organisator des Weindorfs, der Verkehrsverein Pro Stuttgart, dass die Laubenstadt wohl nie wieder auf dem Hamburger Rathausmarkt aufgebaut wird. Zu groß seien die finanziellen Differenzen, eine Annäherung nicht mehr möglich. Das Thema sei endgültig erledigt, sagte Geschäftsführer Axel Grau. Eine Entscheidung, die Wengerter