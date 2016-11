Stuttgart (dpa/lsw) - Streiktag Nummer drei: Die Arbeitsniederlegungen von Lufthansa-Piloten führen auch am Freitag zu Flugausfällen am Stuttgarter Airport. Auf den Verbindungen mit Frankfurt und München seien insgesamt 14 Flüge storniert worden, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens. Während es am Freitag nach Frankfurt gar keinen Lufthansa-Zubringer mehr gab, waren immerhin noch vier der normalerweise acht Flüge von und nach München geplant.

Der Stuttgarter Flughafen ist kein starker Standort für die Lufthansa, als internationale Drehkreuze nutzt die Airline mit dem Kranich-Zeichen nur die Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf. Insgesamt musste die Lufthansa am Freitag 830 Flüge streichen. Hintergrund des Ausstands sind Gehaltsforderungen von 5400 Lufthansa-Piloten. Ein Ende des Arbeitskampfes ist vorerst nicht absehbar, die Pilotengewerkschaft Cockpit will auch am Samstag weiterstreiken.

