Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Terroranschlag in Berlin beginnt der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zunächst wie geplant an diesem Dienstagmorgen (10.00 Uhr). Man wolle sich am Vormittag mit der Polizei abstimmen und Aussagen des Innenministeriums zur Lage abwarten, wie ein Sprecher des Veranstalters in.stuttgart am Dienstagmorgen sagte. „Nach derzeitigem Stand findet der Weihnachtsmarkt planmäßig statt mit allen getroffenen Sicherheitsvorkehrungen“, sagte der Sprecher.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) will sich um 12.00 Uhr während der Regierungspressekonferenz in Stuttgart äußern, wie ein Sprecher sagte. Das Kabinett unter Leitung von Regierungschef