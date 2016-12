Stuttgart (dpa/lsw) - Rund 100 Weihnachtsmänner hat die Bahn am Dienstag mit ihren Regionalzügen auf Tour geschickt - bepackt mit kleinen Geschenken für die Fahrgäste. Nach einer Sternfahrt quer durchs Land trafen sich die Männer mit den Bärten und den roten Mänteln am Vormittag am Stuttgarter Hauptbahnhof. Wie die Bahn mitteilte, war die Aktion unter anderem eine kleine Entschuldigung an die Fahrgäste im Regionalverkehr, die in den vergangenen Wochen regelmäßig von Verspätungen und Zugausfällen betroffen waren.

