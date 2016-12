Stuttgart (dpa/lsw) - Alle Hoffnungen des Handels im Südwesten ruhen auf den letzten Tagen vor Weihnachten. Bislang sei das Weihnachtsgeschäft durchwachsen gewesen, sagte die Geschäftsführerin des Handelsverbands, Sabine Hagmann, der Deutschen Presse-Agentur. Am vierten Adventssamstag seien die Erwartungen vieler Händler nicht erfüllt worden, sagte auch Handelsverbandspräsident Hermann Hutter am Samstag nach einer Umfrage unter mehreren Händlern. Dennoch sei man insgesamt zufrieden mit dem Verkauf, auch wenn es nicht unbedingt Euphorie gebe. Man habe im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus verzeichnet.

«Traditionell ist das der stärkste