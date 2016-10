Stuttgart (dpa/lsw) - Der ehemalige Deutsche-Bank-Manager Christian Ricken übernimmt den Posten des Kapitalmarktvorstands bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Das teilte das Institut am Montag in Stuttgart mit. Der 1966 geborene Ricken folgt auf Ingo Mandt (52), der sich den Angaben zufolge ins Privatleben zurückziehen will. „Nach sechseinhalb spannenden, aber auch anstrengenden Jahren weiß ich die Zeit nach meinem Ausscheiden für meine Familie und mich gut zu nutzen“, sagte Mandt am Montag laut Pressemitteilung.

Christian Ricken hat zuletzt wie der künftige LBBW-Chef Rainer Neske bei der Deutschen Bank gearbeitet und wurde zeitweise als dessen Nachfolger als Privatkundenvorstand gehandelt. Ricken war bei der Deutschen Bank in führenden Positionen für Privat- und Geschäftskunden zuständig und rückte 2012 in den erweiterten Führungszirkel auf - das Group Executive Committee. Anfang 2016 schied er auf eigenen Wunsch bei der Deutschen Bank aus.

Rainer Neske war am 1. Juli zur LBBW gewechselt tritt im November die Nachfolge als Vorstandsvorsitzender für Hans-Jörg Vetter an. Neske (52) war etwa ein Vierteljahrhundert bei der Deutschen Bank, vergangenes Jahr schied er dort im Streit mit dem damaligen Institutschef Anshu Jain aus.

