Stuttgart (dpa/lsw) - Das Cannstatter Volksfest marschiert einmal mehr auf die Marke von vier Millionen Besuchern zu. „Alles in allem bewegen wir uns auf Vorjahresniveau“, sagte der Geschäftsführer des Veranstalters in.stuttgart, Andreas Kroll, am Freitag zur Halbzeit des 171. Volksfestes in Stuttgart. Im vergangenen Jahr kamen knapp vier Millionen Besucher auf den Wasen. Im Gegensatz zum Oktoberfest in München, das am Montag schon endet, hatte der Wasen von Anfang an bestes Wetter. Münchens Wiesn-Festleitung gab am Freitag bekannt, dass dort die magische Grenze von sechs Millionen Gästen diesmal nicht erreicht wird. Miserables Wetter zum Auftakt, wohl aber auch Sorgen um die Sicherheit drückten die Besucherzahlen.

