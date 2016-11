Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Kaltfront bringt zum Start ins Wochenende kräftige Regenfälle und Sturm in den Südwesten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis zum frühen Samstagmorgen vor schweren Sturmböen im Hochschwarzwald und orkanartigen Böen auf den Schwarzwaldgipfeln mit Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 115 Kilometern pro Stunde. Auch im Flachland im Nordwesten des Landes sei mit Sturmböen zu rechnen, sagte ein Meteorologe in Stuttgart am Freitag. Erst am Sonntag stellt sich der DWD-Prognose nach besseres Wetter ein. «Es wird trockener, aufgelockerter und weniger windig», sagte der Meteorologe. Für Stuttgart bedeute dies, dass das Risiko für Feinstaub im Stuttgarter Talkessel zu Wochenbeginn wieder steige.

