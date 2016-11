Stuttgart - Die Sonne scheint, es weht ein leichter Südwest-Wind weht - der Feinstaubalarm in Stuttgart endet deshalb in der Nacht zum Freitag. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert eine Verbesserung des Austauschvermögens der Atmosphäre.

Seit dem 21. November herrscht nun schon Feinstaubalarm in der Landeshauptstadt. Nachdem die von der EU vorgegebenen Grenzwerte von 50 Mikrogramm pro Quadratmeter Luft an den ersten Alarmtagen zunächst deutlich überschritten wurden - mit 131 Mikrogramm wurde am 22. November gar ein neuer Spitzenwert aufgestellt - liegen sie seit Tagen schon unter dem