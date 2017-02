Stuttgart (dpa/lsw) - Eine gute Woche nach dem Unfall ist ein in Stuttgart angefahrener Fußgänger im Krankenhaus gestorben. Das teilten Stuttgarter Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 68-jährige Fußgänger war am Abend des 25. Januar vom Auto eines 75 Jahre alten Mannes erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist den Behörden zufolge nach wie vor nicht geklärt.

