Stuttgart - Der vakante Platz in Stuttgarts Bürgermeisterriege ist seit gestern wieder besetzt: Fabian Mayer (CDU) tritt den Posten als neuer Bürgermeister für Verwaltung, Kultur und Recht an. Im Gespräch mit unserer Zeitung hat sich der 35-jährige Wirtschaftsjurist zu den Schwerpunkten seiner Amtszeit geäußert. Zudem kündigte er Kurskorrekturen an.

Die ersten beiden Termine im Amt absolvierten Sie bereits vergangene Woche: Mit Ihren Bürgermeister-Kollegen Werner Wölfle und Peter Pätzold haben Sie zunächst in der Bar „Waranga“ für Ihren DJ-Auftritt bei der Stuttgartnacht geprobt, am Samstag dann im Rathaus