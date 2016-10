Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 33 Jahre alter Volksfestbesucher aus dem Elsass ist beim Überqueren der Gleise am Cannstatter Wasen in Stuttgart von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, wie die Stuttgarter Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Den Informationen zufolge war die Identität des Mannes zunächst unklar, weil er keine Papiere bei sich trug. Warum er über die Gleise gelaufen ist, versuchen die Ermittler noch herauszufinden. Er war offenbar mit einer Besuchergruppe aus dem Elsass nach Stuttgart gekommen und hatte das Volksfest besucht.

