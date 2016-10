Stuttgart (red) - Eine 51 Jahre alte Taxifahrerin ist am Dienstagabend, in der Heilbronner Straße, auf drei an einer Ampel haltende Autos aufgefahren, vier Personen wurden bei dem Aufprall verletzt. Die 51-Jährige fuhr mit ihrem Taxi gegen 21.15 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel. Auf Höhe der Türlenstraße wechselte sie vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Offenbar übersah sie dabei, dass auf diesem Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge an der Rotlicht zeigenden Ampel warteten. Das Taxi prallte ungebremst auf den VW Touran eines 41-jährigen Mannes. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW gegen den davor stehenden Kia Soul eines 51 Jahre alten Mannes geschoben, der wiederum auf den BMW eines 34-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Aufprall verletzte sich die Taxifahrerin schwer, ihr 49 Jahre alter Fahrgast sowie der 41-Jährige und der 51-Jährige wurden leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten die 51-Jährige und den 41-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Heilbronner Straße in stadtauswärtiger Richtung bis etwa 23.10 Uhr gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

