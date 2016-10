Stuttgart (eh) - Rechtzeitig zum Semesterbeginn wurde jetzt in der Rosensteinstraße eine neue Wohnanlage für Studenten fertiggestellt. In den drei Gebäuden stehen 346 Plätze zur Verfügung. Das Angebot des Studierendenwerks Stuttgart vergrößert sich damit auf mehr als 7200 Zimmer.

Der Neubau, der hohe Energiestandards erfüllt, entstand in den vergangenen 17 Monaten nach Plänen der Werkgemeinschaft HHK. Markant ist die Fassade aus weißem und mittelbraunem Putz sowie verklinkerten Bereichen, die sich streifenförmig um die Außenhaut wickeln. Doch nicht nur außen, sondern auch im Innern geht es - ganz bewusst - kleinteilig zu: Die Zimmer sind in i100 Quadratmeter große Wohngemeinschaften für drei oder vier Studierende angeordnet. Zu jeder Wohngemeinschaft gehören zwei Badezimmer, eine Küche, die zentraler Treffpunkt sein soll, und teilweise ein Balkon. Kabelfernsehen und W-Lan sind in jedem Zimmer Standard. Die Möblierung wurde eigens entworfen. Gemietet werden können die Zimmer für monatlich zwischen 346 und 399 Euro inklusive Nebenkosten. Geboten wird jede Menge Service: Waschmaschinen und Trockner stehen im ersten Obergeschoss bereit - welche Geräte gerade frei sind und wie lange das Programm noch läuft, zeigt die neue Funktion in der App des Studierendenwerks an. Zudem gibt es im Erdgeschoss drei kleine Läden, die zur Versorgung des Quartiers beitragen werden. Für Parkmöglichkeiten ist in einer Tiefgarage gesorgt; mit der U-Bahn vor der Tür ist der Hauptbahnhof aber in nur sechs Minuten erreichbar.

Die in Ulm ansässige Realgrund AG ließ das Gebäude errichten, das in der Zwischenzeit von der Aberdeen Asset Management Deutschland AG für einen ihrer Immobilienspezialfonds erworben wurde. Das Studierendenwerk Stuttgart hat die Anlage für die nächsten 20 Jahre angemietet.