Stuttgart (pol) - Neben einem Parkplatz in einem Waldgebiet an der Waldebene Ost ist am Freitag ein vermeintlicher Hunde-Giftköder gefunden worden. Eine Hundehalterin erstattete Anzeige, nachdem ihre beiden Hunde gegen 10 Uhr bei einem Spaziergang in der Nähe des Funkturms von einem ausgelegten mutmaßlichen Fleischstück gefressen hatten. Augenscheinlich handelt es sich hierbei um einen Köder. Neben einem Gefäß, das mit Schweinefüßen und Trockenfutter gefüllt war, befand sich ein Teller mit einem Fleischstück, in welches mehrere Zahnstocher sowie Geldstücke gesteckt wurden, die ein Tier beim Fressen verletzen könnten.

Hundebesitzern wird geraten, besonders Acht zu geben, weitere verteilte Futterstücke können nicht ausgeschlossen werden. Ein Warnschild wurde laut Polizei angebracht. Besteht die Vermutung, dass ein Hund ein präpariertes Futterstück gefressen hat, sollte vorsorglich ein Tierarzt aufgesucht werden. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer 0711/89904330 entgegen.