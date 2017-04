Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung im Stuttgarter Hauptbahnhof hat ein 21-Jähriger einen gleichaltrigen Kontrahenten niedergestochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste der Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile ist der Mann außer Lebensgefahr. Die Hintergründe des Konflikts waren zunächst unklar. Nach einem ersten Messerangriff war das Opfer bei der Tat am Mittwoch auf den Boden gefallen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte den Angreifer daran hindern, erneut auf den Verletzten einzustechen - und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Am Donnerstag wurde Haftbefehl gegen ihn