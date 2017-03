Verkehrslast soll gerecht verteilt sein

Kommunen an B 10 und B 313 fürchten die Verdrängung der Autos aus Stuttgart

Die geplanten Fahrverbote bei Feinstaubalarm in Stuttgart sollen die Lage in der Landeshauptstadt verbessern – aber sie könnten mehr Verkehr fürs Umland bedeuten. Das fürchten die Rathauschefs von Altbach, Deizisau, Plochingen, Wendlingen und Wernau. Bei einem Gespräch in Plochingen baten sie Landtagsmitglied Andreas Schwarz und Uwe Lahl vom Verkehrsministerium, bei der Luftreinhaltung an alle zu denken, und warben für die S-Bahn Filder-Neckartal.