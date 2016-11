Stuttgart (eh) - Wegen einer Demonstration am Neckartor ist am Montag, 21. November, im abendlichen Berufsverkehr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stuttgarter Innenstadt zu rechnen. Die Teilnehmer versammeln sich um 16.30 Uhr vor der Luftmessstation am Neckartor und ziehen dann weiter zum Schlossplatz. Deswegen werden die beiden Spuren der B 10/B 14 stadteinwärts zeitweise voll gesperrt. Ab 17.30 Uhr ist auch die B 27 am Charlottenplatz von der Demo betroffen. Autofahrer sollten sich auf lange Staus einstellen oder den Innenstadtbereich am besten meiden. Das Neckartor ist mit rund 75 000 Fahrzeugen täglich eine der