Verkehrsbehinderungen wegen Konzert und VfB-Spiel

Öffentliche Verkehrsmittel und Park-and-ride-Angebote nutzen

Im Neckarpark rechnet die Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ) am Montag, 28. November, wegen Großveranstaltungen mit starken Verkehrsbehinderungen während der An- und Abreise. In der Mercedes-Benz-Arena spielt der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg. Im Stadion werden mehr als 40.000 Zuschauer erwartet, zum Konzert der Böhsen Onkelz in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle noch einmal rund 13.000 Besucher.