Christina Heiligensetzer, Vorstand im Verein Bild und Sprache, zeigt am 13.04.2017 in ihrem Büro in Stuttgart zwei grafisch ähnliche Bildgeschichten für Flüchtlinge. Christina Heiligensetzer beschuldigt das Sozialministerium Sachsen, die vom Verein entwickelte Bildgeschichte (links) abgekupfert zu haben. Foto: dpa