Stuttgart (dpa/lsw) - Nach drei Jahren und fast 200 Verhandlungstagen soll am Dienstag das Urteil in einem Mammutprozess um Millionenschwindel mit tabakfreien E-Zigaretten gesprochen werden. Seit März 2014 müssen sich zwei heute 63 Jahre und 64 Jahre alte Männer wegen gemeinschaftlichen Betrugs in einem besonders schweren Fall vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Vor über zehn Jahren sollen sie Anleger in Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern um insgesamt 20 Millionen Euro betrogen haben.

Laut Anklage haben sie europaweit Aktien von Schweizer Gesellschaften verkauft, die eine angeblich marktreif entwickelte, rauchfreie elektronische